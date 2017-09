Lulzim Basha mbledh per here te pare kryesine e Partisë Demokratike pas rizgjedhjes ne krye te partise me te madhe te opozitës. 3 muaj pas humbjes se thelle ne zgjedhje, Basha ka lajmëruar se kryesia do te analizoje rezultatin e do te vendose per ristrukturimin e partisë, përfshi edhe ndryshimet ne statut.

Per here te pare pjese e kryesisë nuk do te jene Ridvan Bode, Genc Ruli e Majlinda Bregu, te çilet i kane humbur postet ne momentin qe u përfundoi mandati i deputetit. Por Lulzim Basha ka ende kundërshtare brenda kryesisë, siç jane nje pjese e drejtuesve te departamenteve, te cilët pritet te debatojnë per situatën ne Partine Demokratike. Mbledhja e fundit e kryesisë u be ne 3 korrik dhe u përfshi nga debatet e ashpra per shkak te pretendimeve per parregullsi ne zgjedhjet brenda PD.