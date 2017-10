Sebastian Kurtz pritet të jetë kancelari i ri i Austrisë. Partia Konservatore e Popullit e udhëhequr nga 31-vjeçari Kurtz doli fituese e zgjedhjeve të përgjithshme, duke marrë 31,5% të votave.

Pas më shumë se një dekade në qeveri me Social-demokratët, të djathtët duket se do të marrin në duar të ardhmen e Austrisë.

Konservatorët pasohen nga Partia e Lirisë e ekstremit të djathtë, me 26,8%, ndërsa në vendin e tretë renditen social-demokratët me 26,3%.

Nëse këto do të jenë rezultatet zyrtare, partia e Kurz nuk do të arrijë dot shumicën e nevojshme, por mund të kërkojë një aleancë me Partinë e Lirisë së ekstremit të djathtë, e cila bëri fushatë kundër emigracionit.

Por, kush është vjeçari Sebastian Kurz?

Para zgjedhjeve kryediplomati më i ri në Evropë, Kurz, shërbeu si ministër i Jashtëm i Austrisë. Në Maj të këtij viti ai mori drejtimin e partisë së tij.

Kurtz krahasohet nga analistët me udhëheqësit e rinj të Francës, Emmanuel Macron dhe atë të Kanadasë, Justrin Trudo.

Kurz thuhet se ka rigjallëruar të djathtën, përfshirë edhe ekstremistët, pas shpërbërjes së koalicionit mes konservatorëve dhe socialistëve.

Pas pjesëmarrjes së lartë në votime, numërimi pritet të vazhdojë deri ne mesjavë, për shkak se shumë zgjedhës kanë votuar përmes postes.

Kurtz njihet edhe për qëndrimin e tij për Kosovën, duke thënë se ajo nuk duhet krahasuar me Katalonjën dhe se dialogu me Beogradin duhet të vazhdojë, duke I hapur rrugën integrimit europian.