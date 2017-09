Dy dite pas mbledhjes se kryesisë se Partise Demokratike, Lulzim Basha, ka thirrur ne takim kryetaret e degëve te PD.

Ne fokus te takimit me 68 krerët e PD është analiza e humbjes se thelle ne zgjedhjet e 25 qershorit.

Sipas vendimit te kryesisë, strukturat e Partisë Demokratike kane 2 muaj kohe per te analizuar rezultatin e me pas do te mblidhet Këshilli Kombëtar.