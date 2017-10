Suedia ne grupin A eliminator ka realizuar fitoren me te thelle qe prej vitit 1954 ne ndeshjet ne grup, duke mundur 8-0 Luksemburgun dhe duke shpresuar ende ne nje hap fals te Francës, per t’u kualifikuar direkt ne botërorin Rusi 2018. Por francezet nuk kane gabuar dhe kane mundur ne transferte Bullgarinë minimalisht 1-0.

Nje gol i Blez Matuidi qe ne minutën e 3 u ka dhëne tre pike gjelave dhe i mban ne vendin e pare. Ndërkohe Holanda edhe pse ka fituar 1-3 ne Bjellorusi duhet te munde ne ndeshje e fundit Suedinë ne shtëpi me nje diference prej 7 golash nëse do ta rrezoje nga vendi i dyte. Ndeshja e pare ka përfunduar 1-1 ne Stokholm dhe vetëm nje fitore e thelle u ben pune tulipanëve qe kane goalverazh me te dobët. Ne grupin B Zvicra ka mundur 5-2 Hungarinë dhe kryeson me 27 pike te plota grupin pas 9 ndeshjesh. E ndjek Portugalia me 3 pike me pak duke qene e dyta me e mire ne grupe teksa është dashur qe ne Andorra te hyje ne loje Ronaldo dhe te shënoje ne pjesën e dyte te ndeshjes, duke zhbllokuar shifrat.

Ne fund Andre Silva ka vulosur rezultatin ne 2-0. Ne grupin C Belgjika nuk kishte pse lodhej ne Bosnje dhe shumëkush mendoi pas pjesës se pare se vendasit do ta kishin te lehte teksa kryesonin 2-1. Golit te miqve shënuar nga Munier vendasit ju përgjigjen me Medunjanin dhe Visça.

Por ne pjesën e dyte belget përmbysin gjithçka dhe ne fund mbyllet 3-4 per miqte qe i dhane mundësinë grekeve te ngjiten ne vendin e dyte ne rast fitoreje ne Qipro. Por edhe këtu fillimisht kaluan vendasit ne avantazh mirëpo brenda pjesës se pare helenet kane përmbysur rezultatin dhe me tre piket e marra jane te dytet dhe luajnë gjithçka per kete vend ne ndeshjen e fundit kundër Gjibraltarit ne shtëpi.