Nje dite pas hapjes se sheshit “Skenderbej”, nis funksionimi i parkimit nëntokësor te qendrës. 300 vende do te shfrytëzohen nga drejtuesit te automjeteve dhe institucioneve përreth sheshit. Kryetari i bashkisë Erion Veliaj tregoi se ne ketë ambient është vendosur edhe sistem i posaçëm per karikimin e mjeteve qe funksionojnë me energji elektrike.

Parkimi nëntokësor ne sheshin “Skenderbej” do te menaxhohet nga bashkia e Tiranës. Te ardhurat nga ky shërbim sipas kryetarit te bashkisë do te shkojnë per investime te tjera ne Tirane.