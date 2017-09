Ka marre fund odiseja e kandidateve nga radhët e pedagogeve per Këshillin e Larte Gjyqësor dhe Këshillin e Larte te Prokurorisë.

Trupa e pedagogeve ka përzgjedhur 7 kandidate per KLGJ dhe 7 per KLP. Tashme i takon parlamentit te përzgjedhë 2 kandidate per secilin institucion.

Përveç pedagogeve, është mbyllur edhe procesi i përzgjedhjes se kandidateve nga avokatia, dhe kane mbetur pa u përcaktuar vetëm kandidatet nga shoqëria civile.