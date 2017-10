Fondi Monetar Ndërkombëtar ka qene kritik ne qëndrimin e tij ndaj qeverise shqiptare lidhur me disa nga risqe te shtuara ndaj ekonomisë. Ne deklaratën e pare, pas përfundimit te marrëveshjes 3 vjeçare, misioni i FMN ne Tirane ka shprehur shqetësim per borxhet e fshehura qe kane njohur rritje, për nismën e partneritet publik privat, por FMN vlerëson se reformat jane ngadalësuar per shkak te situatës zgjedhore.

Sa i përket partneriteti publik privat, qeveria është angazhuar se do te kryeje investime nëpërmjet programit 1 miliard euro, por FMN e vlerëson këtë nisem me risk të lartë.

“Programi ambicioz i autoriteteve për investime publike nëpërmjet PPP-ve paraqet risqe të konsiderueshme fiskale. Është me rëndësi parësore fuqizimi i zbatimit të kuadrit të PPP-ve dhe fillimi i shfrytëzimit të kompetencave ligjore të zgjeruara rishtazi të Ministrisë së Financave për vlerësimin dhe monitorimin e projekteve PPP. Në dallim nga praktika e tanishme, ndikimi që kanë PPP-të në llogaritë fiskale dhe borxhin publik duhet të reflektohet me transparencë dhe në përputhje me normat ndërkombëtare të kontabilitetit publik.”

Ndonëse rritja ekonomike parashikohet te arrije ne 3.9 % ne 2017, me tendence rritje nga vlershmi fillestar, FMN tërheq vëmendjen se detyrimet e prapambetura jane rikthyer ne masën 1.1 % e Prodhimit te Brendshëm Bruto, shqetësim mbetet rimbursimi i TVSH-se.

Deri në fund të muajit qershor, njësitë e qeverisjes qendrore dhe vendore kanë akumuluar detyrime të prapambetura sa 1,1 përqind e PBB-së. Kjo përfshin edhe 0,3 përqind të PBB-së si detyrime të prapambetura në formën e rimbursimi të TVSH-së. Për të parandaluar krijimin e detyrimeve të prapambetura, autoritetet duhet të përmirësojnë procesin e rimbursimit të TVSH-së, të fuqizojnë masat kontrolluese për angazhimet kontraktuale, sidomos në Ministrinë e Energjetikës dhe Infrastrukturës.

Misioni ka komentuar edhe nismën e qeverise per bashkimin e tatimeve dhe doganave. FMN eshte i mendimit se kjo nisem duhet te rikonsiderohet edhe nje here, pasi rrezikon te cenohet mbledhja e te ardhurave. Sa i përket ristrukturimit te disa ministrive, përfaqësuesit e FMN thonë se ato duhet te vlerësohen me fokus te veçante tek efektiviteti.