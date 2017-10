Nga sot mbaruan dilemat e biznesit se cili do të përfshihet në skemën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

Ministria e Financave e vendosi: Çdo biznes me xhiro vjetore mbi 2 milion lekë do të jetë subjekt i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar. Lajmin e bëri publik vetë ministri i financave Arben Ahmetaj, sipas të cilit 9 mijë biznese do të futen në skemë.

Në një takim me biznese të Dhomës Amerikane të Tregtisë, ministri njoftoi se këtë të martë ka përfunduar edhe paketa fiskale për vitin e ardhshëm.

Lënia jashtë skeme e biznesit me xhiro deri në 2 mln lekë do të thotë që nuk do të preken kryesisht ata tregtar që janë kufijtë e një fitimi minimal.

Nga kjo skemë shpëtojnë rreth 60 mijë biznese të vogla.