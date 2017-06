Opozita përmbylli takimet elektorale në Lezhe. Në fjalën e tij përpara mbështetësve, kreu i PD, Lulzim Basha u ndal tek shpenzimet pa kriter të qeverisë Rama për fasada dhe jo për të rritur mirëqenien e qytetarëve.

Më tej, lideri demokrat u fokusua edhe tek fermerët per te cilët tha se me planin e tij ekonomik, do të mbështeten nga qeveria. Basha u kërkoi qytetarëve të votojnë numrin 6, pasi Partia Demokratike sipas tij ka një plan të qartë se si do të qeveriset vendi në 4 vitet e ardhshme.