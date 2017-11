Kryetari i PD Lulzim Basha ka reaguar per emërimin e 12 prefektëve nga kryeministri Edi Rama. Ne nje deklarate per shtyp, lideri i opozitës i konsideroi ata si shërbyesit e rinj te qeverise, te cilët nuk do te jene ne gjendje te marrin fryme pa lejen e shefit. Siç jane punët, 12 prefektët jane 12 anëtaret e rinj te bandës. “Ndoshta disa prej tyre nuk janë nisur me ketë qellim, por shpejt do ta shohin veten si noterë e shërbëtor te Habiljave dhe familjeve mafioze qe janë realisht prefektët e Edi Rames ne 12 qarqet e vendit”, thotë Basha.