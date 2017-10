Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka asgjësuar nje sasi te madhe mishi. Behet fjale per 2315 kilogramë mish, peshk dhe qoftë, të sekuestruara gjatë aksionit të ditëve në fundit në qarkun e Tiranës.

Në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit e Pyjeve dhe me Bashkinë, në landfillin e Sharrës u be asgjësimi i kësaj sasie. Behet me dije se produktet ishin sekuestruar gjate kontrolleve ne pikat e therjes, pasi nuk kishin certifikatën e nevojshme.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit deklarohet i vendosur për ndërprerjen e aktivitetit të çdo subjekti ushqimor, që nuk plotëson standardet e tregtimit, prodhimit e përpunimit, derisa siguria për konsumatorin të arrijë standardet e vendeve të Bashkimit Evropian.