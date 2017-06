Të gjithëve na ndodh që në momente të caktuara të harrojmë vendin ku kemi lënë çelësat e shtëpisë, telefonin apo dhe ndonjë dokument të rëndësishëm.

Kjo lloj harrese është mëse normale dhe i prek të gjithë duke filluar nga të vegjëlit deri tek personat më të rritur në moshë.

Ppor nëse vini re që herë pas here ndiheni konfuzë dhe keni boshllëqe në kujtesë duhet ta merrni situatën më seriozisht.

Më poshtë ju tregojmë pesë arsyet e pabesueshme përse keni humbje të kujtesës.

1.Medikamentet e ndryshme: Sipas Agjencisë Amerikane të Ushqimit dhe Medikamenteve (FDA), përdorimi i ilaçve të caktuara ka fekte anësore në organizëm, duke filluar nga përzuerjet dhe diarreja deri tek marramendja, depresioni dhe humbja e kujtesës. Në këto ilaçe mund të përmendin statinët, grup ilaçesh që ul nivelin e yndyrës në gjak.

2.Mungesa e vitaminës B12: Vitamina B12 është veçanërisht e rëndësishme pasi ndihmon qelizat nervore të jenë të shëndetshme dhe ndihmon në prodhimin e ADN-së dhe ARN-së. Nivelet e ulëta të vitaminës B12 në organizëm sjell nga pas një sërë simptomash si: lodhje, probleme me frymëmarrjen, diarre, nervozizëm, mpirje, ndjesi shpimi dhe humbje të kujtesës.

3.Apnea e gjumit: Apnea e gjumit është një çrregullim serioz i gjumit, i cili shkaktohet prej bllokimit të frymëmarrjes gjatë tij duke e ekspozuar organizmin ndaj një gjendjeje mungese të vazhdueshme oksigjeni. Bllokimet e frymëmarrjes mund të zgjasin nga disa sekonda në disa minuta dhe përsëriten në një cikël deri në 30 ose më shumë herë brenda një ore. Sipas The National Sleep Foundation, apnea e gjumit mund të krijojë humbje të përkohshme të gumit.

4.Goditja cerebrale: Goditja cerebrale ka një impakt të menjëhershëm në sistemin nervor qendror. Dëmet e shkaktuara nga kjo goditje (iktus) çojnë në probleme të kujtesës që mund të bëhen më të rënda me kalimin e kohës.

5.Depresioni dhe ankthi: Sipas studimeve të ndryshme, ankthi dhe depresioni dëmtojnë aftësinë e trurit për të ruajtur kujtime afatgjata. Dikush që është në depresion është në përgjithësi i pavëmendshëm dhe i paaftë për të kujtuar rendin kronologjik të ngjarjeve. Burime të tjera të humbjes së kujtesës janë infeksionet, dëmtimet në kokë, tumori në tru dhe abuzimi me substancat narkotike, përcjell “Living”.