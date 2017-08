Një aksident me pasoje vdekjen ka ndodhur këtë te enjte ne aksion rrugor Lushnjë-Fier, ne vendin e quajtur Mulliri i Arte.

Shtetasi Erion Balla, 26 vjeç, banues ne fshatin Imshte te Leshnjes, po udhëtonte me mjetin e tij “zetor” me te cilin po transportonte shalqinj, kur një mjet tip Benz, është përplasur me te.

Si pasoje drejtuesi i zetorit, ka gjetur vdekjen, ndërkohe është plagosur rende pasagjeri i cili po udhëtonte me viktimën. Ai është dërguar ne spitalin rajonal te fierit ku është ne gjendje kritike për jetën.

Ndërkohë policia ka bere shoqërimin e drejtuesit te mjetit Benz, dhe pasagjerit qe po udhëtonte me te, për te mësuar mbi rrethanat e ngjarjes.

Ditët e fundit ne vend si pasoje e aksidenteve rrugore kane humbur jetën 3 persona dhe janë plagosur mbi 20 te tjerë.