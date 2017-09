Këngëtarja Greta Koçi feston sot ditëlindjen, ndërsa ka marrë surpriza që në minutat e para të mbrëmjes. Greta mbush sot 26 vjeçe dhe në një video në Instagram ka treguar surprizën që i bëri motra e saj në mes të natës.

Eni me miqtë e saj të ngushtë janë shfaqur në shtëpinë e këngëtares me tortë dhe fishekzjarre për ti uruar ditëlindjen. Nuk mund të harrohej dashuria që ato të dyja kanë për njëra-tjetrën, prandaj Eni nuk i kurseu urimet në Instagram ku shkruajti në gjuhën angleze: “Side by side or miles apart Sisters will always be connected by the heart. Happy bday sis. I couldn’t ask for a better sister than you! Gëzuar ditëlindjen e shtrenjta ime!”

Dihet se Eni studion jashtë vendit dhe koha që kalojnë së bashku nuk është e mjaftueshme, por kjo nuk i pengon që të jenë shumë të afërta.