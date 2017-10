Kundërshtaret e Bashes kane zyrtarizuar lëvizjen brenda Partisë Demokratike duke shpallur platformën per ringritjen e Partisë Demokratike. Figurat me te rëndësishme te PD qe mbeten jashtë listes se deputeteve vlerësojnë se kjo platforme synon t’i japë zgjidhje krizës ku ndodhet PD, përgjegjës per te cilen është Lulzim Basha

“Synimi i saj është që, përmes zgjedhjeve të përgjithshme, me rregulla të qarta dhe gjithëpranuara, të bashkojë dhe të ringrejë Partinë Demokratike për ta rikthyer atë në forcën kryesore qeverisëse e vendit. Duhet të jetë anëtarësia ajo që të vendosë, nëse kjo alternativë ka mbështetje ose jo dhe e vetmja mënyrë që ky projekt të testohet është vota e demokratëve, në një proces të drejtë, të lirë dhe të pandikuar.”

Lëvizja per ringritjen e PD e njeh Lulzim Bashen si kryetar legjitim, por ajo ka disa kërkesa per reformimin e PD.

“1-Caktimin e një afati jo më vonë se 9 muaj për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në parti, ku të përfshihen të gjitha institucionet e saj.

2-Procesi i analizës në parti të drejtohet nga një grup (komision) pune me përfaqësim të balancuar dhe të ketë në qendër të tij sqarimin dhe transparencën për çështjet e mëdha të Partisë Demokratike, që nisin me marrëveshjen e 18 majit, heqjen nga fushata te simboleve te partisë, hartimin e listave për deputetë, strategjinë e fushatës, shkeljet flagrante.

3-Ngritjen e një komisioni zgjedhor me përfaqësim të barabartë, që të kryesohet nga një përfaqësues i Lëvizjes për Ringritjen e PD, si garanci minimale për zgjedhje të drejta dhe të barabarta.”

Kundërshtaret e Bashes kane renditur edhe parimet mbi te cilat duhet te funksionoje PD, ku përfshihet edhe largimi i kryetarit kur humb zgjedhjet.

“Humbja e zgjedhjeve politike shoqërohet me dorëheqje të menjëhershme dhe të parevokueshme të kryetarit të Partisë Demokratike. Gara për kryetarin e ri dhe e forumeve të tjera garantohet nga një paketë rregullash, që miratohen nga Kuvendi i Partisë.”

Kjo platforme mbështetet nga emra te njohur te PD si Astrit Patozi, Ridvan Bode, Majlinda Bregu e Besnik Mustafaj, por bie ne sy se Jozefina Topalli e Arben Imami nuk e kane hedhur firmën e tyre pro saj.