Shorti i Uefa Champions League ka dhuruar përballje drithëruese ne ndeshjet ne grupe. Goglat e hedhur kane vene ne nje grup Bajernin e Mynihut me Paris Sen Zhermenin e Nejmarit, Juventusin me Barcelonën apo Realin e Madridit me Borusian e Dortmundit.

Manchester United i Murinjos do te jete ne te njëjtin grup me Benfiken dhe Monako me Porton. Një tjetër duel ne grup do te jete ai mes Ateletikos se Madridit dhe Chelsit te Londrës, por edhe Romes dhe Karabagut te Ansi Agollit. Me lehte duket shorti për Liverpulin qe eshte ne nje grup me Spartakun e Moskës, Seviljen apo Mariborin. Napoli ka rene nje nje grup me Manchester Sitin dhe Shakhtjorin e Donjeckut dhe Fejnordin e Roterdamit. Situatat ne grupe komplikohen dhe me shume kur emrave si Reali dhe Dortmundit i shtohet edhe Totenhemi dhe Apoel Nikozia.

Monako dhe Porto ne grupin B janë favorite ndaj Beshiktashit dhe Lajpcigut. Benfica si koke ne grupin A dhe Manchester kane per te luajtur edhe me Bazelin dhe CSKA e Moskës. Bajerni dhe PSG kane ne grup edhe Anderlechtin dhe Selltikun e Gllasgout. Juventusit dhe Barcelonës i shtohen edhe Olimpiakosi dhe Sportingu i Lisbonës. Përveç shortit te Champions është nderuar edhe Franceko Toti per karrierën e tij, por edhe është përzgjedhur nder 11 me te miret e vitit, si dhe trajneri me i mire.