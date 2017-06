Nëse prireni të shqetësoheni, ka shumë mundësi ta keni konsideruar tashmë nëse vuani apo jo nga ankthi. Por predispozita për të menduar që bota do të rrënohet nëse grisni padashje këmishën që keni veshur në punë, nuk është detyrimisht e vetmja mënyrë për të kuptuar nëse keni ndonjë çrregullim të përgjithshëm me ankthin. Në fakt, ka shumë zakone të vogla të cilat më parë nuk do e kishit menduar që kanë lidhje me ankthin.

Sipas Health, është mëse normale të shqetësoheni një herë në kaq. Për shembull, të folurit në publik ose mungesa e stabilitetit financiar mund t’i bëjë njerëzit ankthiozë dhe kjo është normale të ndodhë. Për disa njerëz, nga ana tjetër, ankthi është kaq dominues, saqë u bëhet pjesë e jetës. Pavarësisht se të folurit me psikologun apo një doktor në lidhje me ankthin është hapi i parë drejt përpjekjeve, ka gjithnjë mënyra për të kuptuar nëse ankthi është në fakt shqetësimi juaj përpara se të keni lënë një takim, – raporton Living.

Nuk është shumë e lehtë të kuptohet nëse vuani nga ankthi, pasi ekzistojnë një sërë formash të tilla si, atak paniku, fobi, ankthi nga grupimet dhe nga ana tjetër njerëzit ankthiozë janë shumë-funksionalë. Por nëse keni një dyshim që mund të vuani nga ankthi, hidhuni një sy këtyre 9 zakoneve që në fakt janë shenja treguese. Nëse realisht ndiheni sikur keni nevojë të konsultoheni, lini një takim me mjekun.

1. I lini frikërat të drejtojnë gjërat që bëni çdo ditë

Sipas Reader’s Digest, të ndërtuarit të jetës sipas frikërave tuaja është një ndër shenjat e ankthit. Ata që vuajnë nga ankthi ka shumë mundësi të mos e kuptojnë pasi ndërkohë po e ndërtojnë jetën në bazë të frikërave të tyre. Ata nuk përpiqen të kuptojnë se çfarë i shqetëson apo i frikëson. Mund të ndihen mirë në përgjithësi, por në fakt shumë situata i shmangin, madje pa e kuptuar. Kështu fillon ankthi dhe vijon të shterrojë aftësinë e njerëzve për ta jetuar jetën në maksimum.

2. Ndieni simptoma fizike

Zakonisht, njerëzit e lidhin ankthin me çrregullime të shëndetit mendor siç mund të jenë: të shqetësuarit më shumë nga sa është e nevojshme, por ankthi mund të shfaqë edhe me simptoma fizike. Sipas Klinikës Mayo, simptomat e zakonshme të ankthit përfshijnë ritëm kardiak të shpejtë, djersitje të tepruar, dridhje të gjymtyrëve dhe shqetësime të aparatit tretës. Nëse përjetoni një nga këto shqetësime vazhdimisht, mund të keni një formë të padiagnostikuar të ankthit.

3. Përqendroheni në të qenurit perfektë

Ata të cilët e kanë ankthin të lidhur me ndjenjën e perfeksionit, përgjithësisht kanë pritshmëri aspak realiste në lidhje me jetët e tyre. Sipas Psychology Today, ekziston një trekëndësh vicioz mes perfeksionizmit, ankthit dhe depresionit. Kjo është praktikisht, paaftësia për ta përfunduar një detyrë pasi kërkohet vazhdimisht që të jetë perfekte.

4. Vuani nga pagjumësia

Sipas një artikulli të Reader’s Digest, kur pagjumësia fillon të bëhet e rregullt, mund të shërbejë si shenjë identifikuese e ankthit. Megjithëse nuk është e pazakontë të kesh ndonjë natë të tillë herë pas here, pasi ndodh që të përjetojmë shqetësime të çfarëdoshme në jetë, pagjumësia kronike mund të jetë ndër zakonet treguese të ankthit.

5. Nuk arrini dot të qetësoheni

Disa njerëz thjesht shqetësohen, por paaftësia për t’u qetësuar është një shenjë e ankthit, sipas SheKnows. Nëse po shqetësoheni më shumë se zakonisht dhe nuk mundeni të qetësoheni më pavarësisht rrethanave, kjo do të thotë që ka një ndryshim mes të shqetësuarit dhe të përjetuarit të ankthit.

6. Kërkoni aprovim për gjithçka

Sipas një artikulli të Bustle, ata që vuajnë nga ankthi kanë nevojë që të tjerët t’i bëjnë të mendojnë në mënyrë racionale dhe për këtë arsye kërkojnë vazhdimisht aprovim. Tipikisht, personi ankthioz ka nevojë të kuptojë që është në rregull.

7. Shqetësoheni vazhdimisht në lidhje me faktin që jeni të shqetësuar

Na thuhet vazhdimisht që e vrasim mendjen shumë për gjërat sepse është një shprehje tipike për të dalë nga situata. Por të qenurit të shqetësuar për faktin që jemi të shqetësuar është një shenjë e ankthit. Nëse harxhoni shumë kohë për të proçesuar këtë mendim atëherë realisht duhet të konsideroni shenjat e ankthit të mundshëm.

8. Keni sjellje obsesive

Sipas një artikulli të Health, disa njerëz që vuajnë nga ankthi mund të jenë diagnostikuar gjithashtu me OCD. Kjo ndodh kur mendimet tuaja obsesive shoqërohen edhe me veprime po aq obsesive, siç mund të jenë të menduarit të shprehjes “gjithçka do të jetë mirë” sërish dhe sërish ose te pastruarit pafund të duarve. Mund t’i vini re te vetja këto veprime.

9. Nuk ju mban vendi

Të reaguarit ndaj çdo zhurme të vogël mundet ndonjëherë të jetë shenjë e ankthit. Nëse ndiheni në këtë mënyrë edhe gjatë kohës suaj të relaksit, kjo mund të jetë një shenjë e çrregullimeve me ankthin