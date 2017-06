Serwer po ashtu ka mbështetur konstatimin e tij mbi atë se po bëhet gjithnjë e më vështirë për të bindur publikun evropian të vazhdojë me gjëra të tilla si liberalizimi i vizave.

Zëri: Kosova ka mbetur shteti i vetëm në Ballkan pa liberalizim të vizave me BE-në për shkak të mosratifikimit të Demarkacionit me Malin e Zi në Kuvend. A besoni se kjo marrëveshje do të kalojë nëse z. Haradinaj do të jetë kryeministër, i cili njëkohësisht ishte kundërshtari më i madh i kësaj marrëveshjeje?

Serwer: Unë shpresoj kështu. Nuk kam dëgjuar ndonjë arsye të mirë për të kundërshtuar Demarkacionin, që do të ndihmonte në stabilizimin e gjërave në Ballkan. Tjetri hap duhet të jetë demarkacioni i kufirit me Serbinë.

Zëri: Edhe nëse kalon Demarkacioni, a mund sivjet Kosova të përfitojë liberalizimin e vizave me BE-në, duke marrë për bazë se në disa shtete të BE-së ka pasur së fundmi ose do të ketë zgjedhje?

Serwer: Po bëhet gjithnjë e më e vështirë për të bindur publikun evropian të vazhdojë me gjëra të tilla si liberalizimi i vizave. Nëse do të isha kosovar do të dëshiroja që politikanët e mi të vazhdonin sa më shpejt që të jetë e mundur para se dera të mbyllet me forcë.