Shkolla 9-vjeçare “Dhora Leka” ne Tiranë kete vit është e mbyllur per 600 nxënësit e saj. Bashkia ka nisur rikonstruksionin e plote te godinës qe synon përmirësimin e ambienteve dhe shtimin e terreneve sportive.

Erion Veliaj ka ftuar serish sipërmarrësit private te kontribuojnë per realizimin e projekteve te ndryshme ne kryeqytete. Me rikonstruksionin e shkollave dhe ndërtimin e godinave te reja, vitin e ardhshëm bashkia synon te eliminoje mesmin me turne ne Tiranë.