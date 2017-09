Ndalon vetëm nje hap nga rekordi absolut Real Madrid. Ne javën e 5 te kampionatit spanjoll, skuadra e Zinedin Zidan u mund ne “Santiago Bernabeu” 0-1 nga Betis, fale nje goli te Sanabria ne minutën e 94 te takimit.

Me kete humbje madrilenet e ndalen ne 73 numrin e ndeshjeve ku kishin shënuar po aq sa Santos i legjendarit Pele. Nje humbje e papritur dhe e para per këtë sezon per kampionet, te cilët tashme i largohen gjithmonë edhe me shume kreut te renditjes. Aktualisht, Real ndodhet ne vendin e 7 ne kuotën e 8 pikëve, 7 me pak se kryesuesit e Barcelonës.