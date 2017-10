Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas publikimit në mediat italiane të detajeve lidhur me trafikimin e drogës nga Shqipëria drejtë Italisë, duke hedhur dyshime për implikimin e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Përmes një postimin në facebook, shefi i qeverisë shkruan se kërkon të vërtetën sa më parë.

Në këto kushte, kryeministri Rama u bën thirrje të gjitha institucioneve ligjzbatuese në vend të hetojnë dhe të zbardhin të vërtetën. Pasi siç nënvizon vetë kreu i ekzekutivit, qeveria e re është krijuar për të mos falur e as toleruar këdoqoftë.

“Shqipëria dhe shqiptarët sot duan e meritojnë të dinë të vërtetën, vetëm të vërtetën dhe asgjë tjetër përveç të vërtetës. Prandaj të gjitha organet ligjzbatuese, duhet t’i shkojnë deri në fund e pa humbur kohë kësaj historie, për të hedhur dritë të plotë mbi faktet. Vetë qeveria e re është krijuar për të mos falur e as toleruar këdoqoftë, që zgjedh rrugën e krimit në vend të rrugës së Shqipërisë që duam – Me shtet, punë, mirëqenie. Asnjë luhatje. Asnjë rezervë. Asnjë dyshim: Lufta jonë me krimin do të vazhdojë në çdo ditë me edhe më shumë forcë. Deri në fund!”