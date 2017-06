Disa zonjusha i rezervojnë puthjet në buzë vetëm për partnerin e tyre, por përfundimisht ky nuk është rasti i Kylie Jenner.

19 vjeçarja nuk e ka patur aspak problem të ndajë një puthje në buzë me mikeshën e saj, Anastasia gjatë festës së 20 vjetorit të kësaj të fundit.

Njëra bjonde dhe tjetra brune, ishin veshur shumë seksi, të dya me të zeza.

Ylli i “Keeping Up With The Kardashian’s” mbante në trup një veshje lëkure më të çara, kurse mikja e saj kishte veshur një fustan të zi transparent.