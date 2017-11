Çështja Tahiri vazhdon te kushtëzoje rolin e opozitës ne komisionet parlamentare. Demokratet kane sjelle argument te reja ne lidhje me arrestimin e biznesmenit 25 vjeçar Sota dhe implikimin e ish-ministrit te brendshëm Tahiri.

Edhe pse te bashkuar ne nje front PD dhe LSI janë larguar per arsye te ndryshme nga Komisioni i Ligjeve. LSI ka pasur ankesa ne lidhje me draftin e ligjit per noterinë e per ketë ka bojkotuar mbledhjen.

Ndërkaq, kryetari i komisionit te ligjeve Ulsi Manja ka sqaruar procesin per ngritjen e dy institucioneve te rëndësishme ne kuadër te reformës ne drejtësi; Këshillit te Larte Gjyqësor dhe Këshillit te Larte te Prokurorisë. Sipas Manjes, parlamenti do te vihet ne lëvizje kur te plotësohet lista me kandidatet e shoqërisë civile, pasi pas 4 thirrjesh per aplikim ende numri i kandidateve te nevojshëm.