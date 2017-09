Realiteti i atyre që në heshtje luftojnë për një jetë me dinjitet: fëmijëve me aftësi të kufizuara. Kështu kanë menduar ta përshkruajnë ekspozitën me fotografi bardhezi që mori jetë mbrëmjen e kësaj të hëne pranë Pazarit të Ri.

Kjo ekspozitë fotografike e rrallë, për nga natyra e eventeve të këtij lloji në kryeqytet rrëfeu jo vetëm histori njerëzore, por edhe shumë mesazhe përmes fotografive realizuar nga Bevis Fusha.

Këtij eventi i janë bashkuar dhe këngëtarët: Orgesa Zaimi, Kamela Islami dhe Vitmar Basha që performuan live. Ndërsa nuk munguan as ambasadorët e WorldVision Arlinda Çausholli dhe Luiza Gega, që sot i dhanë zë, zërit të fëmijëve me aftësi të kufizuara.