Punimet në sheshin “Skënderbej”, vijojnë me sistemimin e hapësirës midis Bibliotekës Kombëtare dhe Kullës së Sahatit. Në ditën e dytë të pjesëmarrjes në Bienalen e Arkitekturës së Çikagos, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, tha se do krijohet hapësira për Kopshtin e Librave, si dhe stacionin e autobusëve. Por ai saktësoi se ka nisur puna për hartimin e një projekti për të eliminuar derdhjen e ujërave të zeza në Lanë.

“Jemi duke bërë një projekt me qeverinë japoneze, e cila vendos të gjithë kanalizimet e zeza në një kolektor që i shmang nga derdhja në Lanë. Në një farë mënyre, Lana ishte kthyer në kolektorin natyral të Tiranës. Kolektori zgjidh të paktën problemin për 300 mijë familje, pra pjesën veriore të qytetit. Do të duhet të bëjmë të njëjtin investim edhe për pjesën jugore. Brenda 5 viteve nuk do të kemi më ujëra të zeza që derdhen në Lanë, por dy kolektorë që ecin paralelisht.”