Udhëheqësja e Mianmarit, njëherësh nobelise e paqes, Aung San Suu Kyi është në qendër të kritikave, për shkak se përmes dhunë e masakrave, ka detyruar mijëra myslimanë Rohingya që të largohen drejt Bangladeshit. Shefi i OKB-së, Antonio Guterres ka paralajmëruar se Aung San Su Kji ka mundësinë e fundit për ndalur ofensivën e ushtrisë së vendit të saj, duke shtuar se nëse ajo nuk vepron tani, tragjedia do të jetë tmerrësisht e rëndë.

“Nëse ajo nuk e përmbys këtë situatë tani, atëherë mendoj se tragjedia do të jetë absolutisht e tmerrshme, e fatkeqësisht nuk shoh ndonjë mënyrë sesi mund të ndryshojë në të ardhmen”.

Shefi i OKB-së, gjatë një interviste për rrjetin televiziv BBC tha se komuniteti Rohingya duhet të lejohet të kthehet në shtëpi. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se kjo ofensivë mund të konsiderohet si spastrim etnik. Por, Mianmari nga ana tjetër mohon se ka vënë në shënjestër myslimanët.

Një ditë më parë, UNICEF tha se të paktën 350 mijë fëmijë jetojnë tani në kampe të mjeruara refugjatësh në Bangladesh pas kalimit të kufirit, ndërsa më shumë se 90 mijë prej tyre besohet se janë nën moshën 5 vjeç. Nga ana tjetër, një krizë e re diplomatike ka shpërthyer mes Bangladeshit dhe Mianmarit në lidhje me shkeljet e dyshuara të hapësirës ajrore të Bangladeshit gjatë javës së kaluar.

Policia tha se muslimanët Rohingya nuk do të lejohen të lëvizin kudo përveçse në qendrat e strehimit të përcaktuara, të cilat nuk ofrojnë as kushtet më minimale të jetesës. Të strehuarit në këto kampe janë të rrezikuar nga sëmundjet dhe infeksionet e ndryshme. Qeveria e Bangladdeshit synon t’i mbajë të veçuar myslimanët Rohingya nga popullsia vendase me shpresën e kthimit të tyre në Mianmar.