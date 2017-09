Jeta e kreut të Playboy, Hugh Hefner është e mbushur me dhumë femra dhe bëma të tepruara seksuale.

Ai u shua në moshen 91-vjeçare të mërkurën e shkuar dhe varri i tij do të jetë as më pak dhe as më shumë por pranë yllit të Hollywood, Monroe.

Sipas BBC, ai ka blerë një vend pranë saj që në vitin 1992, për 75 mijë dollarë. Dihet se imazhi i aktores së famshme ka qenë në kopertinë të revistës së parë të Playboy në vitin 1953.

Ajo vdiq në vitin 1962 në moshën 36 vjeçare dhe u varros në Westwood Village Memorial në Los Angeles. Marilyn ra dakort që të pozonte për revistën e tij pasi karriera e saj nuk ishte e zhvilluar mirë dhe të gjithë këtë e pagoi për 50-të dollar.

Hefner ka shitur rreth 50 mijë kopjë të revistës brenda natës, vetëm se ajo pozoi nudo. Në intervistat e tij ka pranuar se nuk e ka takuar asnjëherë aktoren, pasi nuk i preferonte aspak bjondet.