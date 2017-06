1020 maturante kane rezultuar ngeles ne provimin e gjuhës se huaj te zhvilluar ne 5 qershor. Rezultatet e provimit te pare te detyruar, janë publikuar nje dite me pare.

Ndërsa ne provimin e matematikes, te zhvilluar ne 15 qershor, sipas zv/ministres janë kapur me kopje dhe telefon ne provim 90 maturante.

Nora Malaj u bën thirrje maturanteve qe ne provimin e fundit, te lendeve me zgjedhjeve, qe do te zhvillohet ne datën 23 qershor, te tregohen te kujdesshëm, sepse nuk do te tolerohet asnjë tentative per kopje.