Policia e shtetit ka nisur aplikimin për ndëshkimin e tifozëve problematikë në stadiume apo aktivitete të tjera sportive. Përmes një njoftimi për shtyp, policia ben me dije se do te kete ndëshkime per ata qe nuk tregojnë sjellje korrekte ne stadium. Masat nuk do të aplikohen vetëm përmes gjobave, por do të shkojnë deri në përjashtim të tifozëve, duke mos i lejuar të ndjekin një ndeshje futbolli nga 1 deri ne 2 vjet.