Ne javën e 12 te serisë A Milan kaloi pengesën Sasuolo ne fushën e këtyre te fundit 2-0. Tre pike jo per klasifikimin ne renditjen e përgjithshme, se sa per moralin duke i dhëne edhe qetësinë teknikut Montela shpesh here ne dyshim ne lidhje per te ardhmen e tij. Ne Mapei Stadium kuqezinjtë shënuan nga nje gol per çdo pjese. Miqtë zhbllokuan shifrat ne minutën e 39 fale nje goli me koke te Romagnoli. Ne pjesën e dyte Suso mbylli gjithçka me nje gjuajtje me te majtën ne minutën e 67. Pas kësaj fitoreje, Milan u ngjit ne kuotën e 19 pikëve ne vendin e 7-te, ndërsa Sasuolo mbeti ne kuotën e 8 pikëve, dy me shume se zona e ftohte e rënies nga kategoria.

Real Madrid ju kundërpërgjigj ne mënyrën me te mire Barcelonës dhe Valencias, duke shpartalluar Las Palmas 3-0 ne Santiago Bernabeu ne javën e 11 te la liga. Skuadra e Zinedin Zidan e nisi me mjaft presion takimin, por pa arritur te çanin ne mbrojtjen e ngjeshur te ishulloreve, te cilët kërkonin me pas te surprizonin me kundërsulme. Gjithsesi madrilenet arritën te zhbllokonin shifrat 4 minuta nga përfundimi i pjesës se pare me brazilianin Casemiro. Edhe ne pjesën e dyte ne fushe ishte vetëm nje skuadër, ajo e Realit qe ne minutën e 55 dyfishoi rezultatin me Asensio. Shifrat përfundimtare u sigluan nga Isco ne minutën e 74, nje fitore qe e çon Realin ne kuotën e 23 pikëve, 4 me pak se Valencia e vendit te dyte.

Fitore impresionuese e Lion 5-0 ne fushën e St Etjen duke mbajtur vendin e trete ne renditje edhe pas javës se 12-te te kampionatit francez. Miqtë e mbyllen pjesën e pare ne avantazh te dy golave fale rrjetave te Depay dhe Fekir. Me fillimin e pjesës se dyte, gjithçka u be akoma me e vështire per te zotet e shtëpisë, pas daljes me te kuqe te Laqroix. Ne superioret numerik Lion shënoi edhe tre gola te tjerë me protagonist Diaz Traore dhe Fekir.