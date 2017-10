Mariah Carey ka shokuar shikuesit e “Good Morning Britain”, kanë ngelur plotësisht të shokuar nga paraqitja e këngëtares, në intervistën e saj tw fundit pas lajmit të fundit të të shtënave në Las Vegas. 47-vjeçarja do të duhej të bisedonte me prezantuesit, Piers Morgan dhe Suzanna Reid në lidhje me shfaqjen e saj të Krishtlindjes në Londër dhe Paris, para se të dilte lajmi i fundit për incidentin tronditës në festivalin e 91-të të “Harvest Music Route”.

Duke u shfaqur drejtpërdrejtë nga shtëpia e saj në Beverly Hills, Mariah e veshur me një fustan të kuq, u pa e shtrirë në divan kur prezantuesit televizivë britanikë e pyetën atë rreth sulmit. Komentet rreth këngëtares ishin negative pasi ajo të jepte përshtypjen sikur po qëndronte për të bërë një set fotografik.