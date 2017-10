Menjëherë pas deklaratave të bëra në 20-vjetorin e shkollës së Magjistraturës, ambasadori amerikan Donald Lu, sëbashku me ambasadoren e BE, Romana Vlahutin, vizituan Ministrin e Brendshëm. Mësohet se temë e diskutimit me ministrin ka qenë vetingu në polici dhe shkëputja e lidhjeve te botes se krimit me uniformat blu.

Për këtë, Ministri i Brendshëm Xhafaj, u dërgoi një letër të gjithë punonjësve të Policisë së Shtetit, duke kërkuar bashkëpunim për të denoncuar rastet e efektivëve të korruptuar dhe që janë të lidhur me krimin e organizuar. Ai shkruan se asnjë i korruptuar dhe i lidhur me krimin, nuk do ketë vend në polici. Ministria ka vënë në shërbim dhe një adresë elektronike, ku punonjësit inkurajohen të bejne denoncimet.