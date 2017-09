Lideri i opozitës Lulzim Basha dhe kryeministri Edi Rama, janë përplasur ne seance plenare për situatën kriminale ne vend, pas ngjarjeve te ditëve te fundit ne Elbasan.

Lulzim Basha: Shqipëria nuk do të marrë ftesë për hapjen e negociatave në fund të këtij viti. Dhe nuk do ta marrë as më vonë, nëse nuk zgjidh pengesën kryesore të integrimit: krimin dhe drogën, dhe sidomos lidhjet qeveritare të krimit dhe drogës.

Edi Rama: Ti e ke krimin karrige dhe këmbë të karriges tënde dhe ky është problemi. Ti nuk do të ndahesh nga kjo. Prandaj çadra vazhdon e do të vazhdojë, meqenëse të është bërë obsesion. Po harroje se do të mbetet brenda çadrës. Çadër do të të bëhet gjithë Shqipëria ty shumë shpejt.