Shqipëria e mbylli me humbje fushatën eliminatore te botërorit, por gjithsesi zuri vendin e trete ne grupin E, nje arritje fantastike duke pare veshtiresine ne ketë grup dhe praninë e dy kombëtareve te klasit botëror. 0-1 ne “Loro Borici” kundër Italisë, nje rezultat qe ne fakt nuk përligji lojën e mire te kuqezinjve.

Kombëtarja e teknikut Panuci e nisi ne mënyrën me te mire takimin, duke ushtruar presion te vazhdueshëm, duke mbuluar mire zonat dhe duke tentuar te godase drejt portës se Bufon. Veterani i Juventus u vu disa here ne vështirësi përballe dëshirës se te zotëve te shtëpisë, te cilet kërkonin ta befasonin me tentativat e tyre. Grezda dhe Sadiku u shfaqen te rrezikshëm me lojën e tyre, ndërsa Basha u duk i rilindur me performancen e tij. Edhe pjesën e dyte kuqezinjtë e nisen me dëshire dhe force ndërsa Roshi menjëherë vuri ne porte Bufon.

Italia u mundua te reagonte me Insinje Eder e Candreva, por pa arritur te mposhtin Berishën. Ne te kundërt rasti i arte per te Shqipërinë ishte ne minute e 64, por përsëri Grezda nuk arriti te mposhte portierin kundërshtar. 9 minuta me vone, ne te 73-en ne nje aksion pa shume pretendime, Agolli nuk arriti te largonte dot topin i cili u shfrytëzua mjaft mire nga Candreva qe kaloi ne avantazh Italinë. Edhe pse ne disavantazh, kombëtarja ne sulm per barazimin aq sa ne minutën e 77 pas presionit Kielini mund te kishte shkaktuar autogol ne portën e tij.

Ne minutën e pare te shtesës, rezultati mund te ishte thelluar nga nje gabim i Mavraj, por Berisha arriti ne nje ndërhyrje shpëtimtare te ndalte Immobile. Përfundimisht nje ndeshje e mire per Shqipërinë, pavarësisht humbjes ku ndoshta pika me e dobët e saj mbetet koncentrimi para portës.