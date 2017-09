Ky është me të vërtetë një look shumë ndryshe për vajzën e Goldie Hawn! Për rolin e saj të fundit në filmin me titull “Sister” I cili drejtohet nga këngëtarja Sia, aktorja e famshme ka prerë të gjithë flokët e gjatë bjond dhe të bukur. Kate është shfaqur në New York në një event për filmin e saj të fundit “Marshall” sëbashku me të dashurin e saj Danny Fujikawa. Përtej veshjes provokuese ajo që vihet re më tepër janë flokët e saj te prera në modelin bob shumë të shkurtër. Mesa duket dhe ajo ka vendosur të na surprizojë si aktorja Anne Hathaway para disa vitesh në filmin “ Les miserables”.