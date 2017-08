Me shume urbanizim, ambiente çlodhëse dhe argëtuese per zonën e Saukut. Ketë ka premtuar kryetari i bashkisë Erion Veliaj, pas inspektimit te punimeve per nisjen e ndërtimit te këndit te madh rekreativ. Sipas Veliajt ky ambient nuk do te jete vetëm i fëmijëve.

Kryebashkiaku kërkon bashkëpunimin e banoreve te zonës per heqjen e mureve rrethues ne mënyre qe ti hapet rruge projekteve te nisura ne ketë zone.

Kryetari i bashkime se Tiranës garantoi qytetaret se edhe gjate dy viteve te mbetura te mandatit te tij, do te punoje me te njëjtin ritëm dhe cilësi.