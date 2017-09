Në përfundim të vizitës së tij në Shqipëri, Knut Fleckenstein, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian, deklaroi se për qeverinë nuk do të ketë asnjë kusht shtesë, lidhur me datën e hapjes se negociatave. Mesazhin e tij Fleckenstein e ka bërë publik përmes një statusi në Facebook:

Në mesazhin e tij raportuesi Shqipërinë në Parlamentin Europian kërkon që të ecet me zbatimin e reformave që janë nisur, veçanërisht ajo në drejtësi.

Nëse do të vazhdojë implementimi i reformave, atëherë negociatat e anëtarësimit duhet të hapen në gjysmën e parë të 2018-n, Populli i Shqipërisë shpreson shumë që kjo të realizohet dhe e meriton një gjë të tillë. Me nisjen e negociatave fillon dhe një proces disa vjeçar afrimi. Zgjatja e tyre varet nga zbatimi një reformave, por njerëzit do ta shohin se ne e duam progresin në BE. Është rrugë e vështirë, megjithatë do të japim ndihmën tonë.