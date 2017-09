Policia ka finalizuar operacionin antidrogë të koduar “Mesnata”, që ka çuar kapjen e 725 kg e 200 gr lëndë narkotike “Cannabis Sativa” si dhe dy automjete.

Operacioni është zhvilluar në lagjen ”24 Maji”, në një banesë 4 katëshe, aty ku uniformat blu arrestuan në flagrancë dy shtetas. Gjithashtu janë sekuestruar dy automjete.

Si rezultat i operacionit janë arrestuar në flagrancë shtetasit:

Artan Kalemi, 34 vjeç, banues në Vlorë,

Xhemil Kalemi, 41 vjeç, banues në Vlorë, i cili në përfundim të hetimeve rezultoi i përfshirë në këtë vepër penale.

Sikurse behet me dije ne njoftimin e policisë njëkohësisht në bashkëpunim me Prokurorinë, Sektori për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në D.V.P.Vlorë po vijojnë verifikimet dhe veprimet, me qëllim sekuestrimin e vilës dhe një ambienti biznesi, për të cilat dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti kriminal në fushën e narkotikëve.