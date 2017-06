Ne grupin A te eliminatoreve te botërorit Rusi 2018 tashme është gjithçka e hapur si per kreun ashtu edhe per vendin e dyte ne grup. Kjo sepse favoritja kryesore Franca ka dështuar te dale me pike ne Suedi ndaj vendasve. Një gol i minutës se 90 i Ola Toivonen ka mbajtur tre piket ne Stokholm. Kishte nisur gjithçka mire per miqtë qe ne minutën e 37 gjeten golin e avantazhit me ane te Zhiru qe shënoi nje supergol. Por 6 minuta me pas Jimi Durmaz barazon edhe ky me nje gjuajtje me te majten brenda zones se gjelave.

Ka vazhduar gjate ne barazim deri sa Hugo Lloris gabon ne minuten e fundit te ndeshjes. Pikërisht ne sekondat e fundit te shtesës nje dalje e gabuar e portierit kapiten te Francës qe e çon topin ne mesin e fushës aty ku Toivonen shënjestron portën e boshatisur dhe nuk gabon duke i dhëne tre pike te arta vendasve. Kjo humbje e Francës jo vetem ngjit Suedinë ne vendin e pare me pike te barabarta 13, por rikthen ne loje edhe Holandën qe shkatërroi 5-0 Luksemburgun.

Serine e golave e çeli kapiteni Arjen Roben ne minutën e 21, me pas Wesley Sneijder dyfishon shifrat. Wijnaldum Proms dhe Jansen me penallti e ngjisin Holandën ne vendin e trete me 10 pike. Edhe Bjellorusia ka fituar 2-1 kundër Bullgarisë, duke mos i lejuar këta te fundit te shkonin ne kuotën 12, por te mbeten ne vend te katërt me 9 pike.

Ne grupin B ka shokuar Hungaria qe bën hara-kiri ne Andorra dhe humbet minimalisht 1-0. Kjo ishte surpriza me e madhe ndoshta deri tani e eliminatoreve. Golin historik qe mbajti tre piket ne principate e shënoi Mark Rebes. Ne ndeshjet e tjera nuk ka shume histori teksa shqiptaret Xhaka dhe Shaqiri i kane dhene Zvicrës fitoren ne transferten e Ishujve Faroe. Xhaka ne pjesën e pare me nje depërtim te bukur dhe nje goditje me te majtën i dha avantzhin helveteve.

Ndërsa ne pjesën e dyte ne minutën e 59 Shaqiri ka shfrytëzuar me se miri nje top ne thellesi dhe nuk ka falur Brenda zonës. Zvicra ka 18 pike te plota pas 6 ndeshjesh dhe kryeson përpara Portugalisë qe ka shkuar ne kuotën 15 pas fitores ne Letoni. Kampionet e Evropës kalojnë ne avantazh me kapitenin Ronaldo ne fund te pjesës se pare. Është serish ai qe ne te 63 dyfishon shifrat ndërsa Andre Silva vulos rezultatin ne 0-3.

Ne grupin H ka përfituar Belgjika qe ka nisur shkëputjen pasi ne Bosnje vendasit nuk kane shkuar me shume se nje barazim pa gola me Greqinë ku ne fund kane fluturuar grushtet dhe jane shkulur dhembet e lojtareve. Skena te forta dhune pas ndeshjes qe tregojnë dhe nje here se sa te nxehte jane gjakrat ne Ballkan. Interesant eshte se sherrin e kane nisur dy lojtare qe jane shoke skuadre te Roma Dzeko dhe Manolas e me pas jane përfshirë edhe te gjithë lojtaret e tjere por edhe tifozët greke ne shkallet e stadiumit dhëe policia. . Belgjika nga ana e saj ka fituar ne transferten estoneze dhe tashme ka 16 pike 4 me shume se Greqia e vendit te dyte. Dries Mertens zhbllokoi rezultatin ne pjesën e pare me pas ne fund Naser Chadli vulosi shifrat përballë estonezeve qe luanin me 10 lojtare. Ne Vendin e trete me nje pike me pak se greket është Bosnje Hercegovina.