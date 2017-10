Dokumentet e Perandorisë Osmane per Shqipërinë tanimë do të digjitalizohen nga Arkivi i Shtetit. Një laborator i ri është gati për skanimin e gjithë fondit të dokumenteve në gjuhën osmane. Pas këtij procesi një kopje të formatit digjital të këtij fondi që gjendet në Arkivën e Shtetit Shqiptar, do t’i kaloje Turqisë. E njëjta gjë është premtuar edhe nga ambasadori turk në Tiranë, që ka theksuar se edhe dokumentet e Perandorisë Osmane në Turqi, do të mbërrijnë shumë shpejt në vendin tone.