Antonio Conte largon nga Chelsea, Diego Costen. Ishte vetë sulmuesi brazilian me pasaportë spanjolle i cili e konfirmoi largimin gjatë një interviste pas miqësores mes kombëtares iberike dhe Kolumbisë.

“Conte më shkruajti një mesazh ku me pohonte se unë nuk isha më në planet e tij. Ishte një mesazh mese i qartë. Me siguri tani do largohem edhe pse me blutë kam një kontrate, por trajneri nuk më do dhe nuk mund të qëndroj më. Ia kam thënë këtë gjë edhe drejtuesve të klubit”,- u shpreh bomberi i njohur i cili ende nuk e ka vendosur se ku do të vazhdon karrierën e tij, do të rikthehet tek Atletico Madrid, do të shkojë në Kine ku e presion milionat apo në ndonjë ekip tjetër evropian.

“E dua Atletikon e Madridit por nuk mund të qëndroje 4-5 muaj pa luajtur për shkak FIFA i ka bllokuar merkaton e verës. Gjithsesi besoj se do të gjëj një sistemim të mirë, u shpreh Diego Kosta, golat e të cilit ishin një ndihmë e madhe për Chelsea-n për tu shpallur kampion që në sezonin e parë të Contes me këtë ekip, edhe pse realisht problemet me trajnerin italian për sulmuesin ishin të vazhdueshme.

Tre janë opsionet e Chelseas për sulmin: Morata, Beloti ose Lukaku, të tre emra që variojnë nga 60-90 milion euro. Njeri nga këta me siguri do të jetë pjesë e bluve të lodrës sezonin e ardhshëm.