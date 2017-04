Chelsea bën një tjetër hap te rëndësishëm drejt titullit kampion. Ne ndeshjen me te rëndësishme te javës se 31 te kampionatit anglez, blutë e Londrës, te cilët vinin nga nje humbje ndaj Kristal Palas, arritën te nxjerrin këtë here jashtë luftës per titull Manchester City e Pep Guardioles. 2-1 ne “Stamford Bridge” per skuadrën e Kontes qe mban distancën prej 7 pikesh ne krye me Totenhem te vendit te dyte. Njeriu qe i dhuroi tre piket mjaft te rëndësishme ishte Eden Hazard autor i nje dopiete.

Fillimisht, belgu zhbllokoi shifrat ne minutën e 10 pas nje pasimi te Azpilikueta duke befasuar portierin Caballero. Ne minutën e 26 te ashtuquajturit “qytetaret” duket se u kthyen ne loje kur Aguero ktheu gjithçka ne baraspeshe. Por ne minutën e 35 përsëri Hazard ne dy kohe ktheu ne gol nje penallti te mare nga Pedro nje rezultat qe nuk do te ndryshonte deri ne fundin e takimit. Ndërkohë, Totenhem arriti te fitonte me përmbysje 3-1 ne fushën e Swansea. Uellsianet e mbyllen ne avantazh pjesën e pare pas golit te Rudleixh ne minutën e 11, por fundi i takimit dhuroi nje rezultat te pabesueshëm.

Ne minutën e 88 ishte Dele Alli qe barazoi rezultatin. Ne minutën e pare te shtesës koreani Son Heung Min kaloi per here te pare ne avantazh skuadrën e teknikut Pocetino ndërsa ne minutën e 94 Eriksen sigloi rezultatin përfundimtar 3-1. Rikthehet tek fitoret Arsenal qe ne “Emirates” shpartalloi Uest Hem 3-0 me gola Ozil, Walcot dhe Giroud. Ndërkohë, Liverpul ngeci ne “Anfild Roud” 2-2 kundër Bornemouth. Miqte kaluan ne avantazh qe ne minutën e 7 me Afobe ndërsa Kutinjo barazoi shifrat 5 minuta nga përfundimi i pjeses se pare. Me fillimin e pjesës se dyte Origin kaloi ne epërsi te kuqte qe ne fakt u surprizuan 3 minuta nga fundi kur King shënoi golin e dyte per Bornemouth.