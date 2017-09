Të dy kanë kaluar muajit e fundit sëbashku në turin që kanë bërë në të gjithë botën, duke performuar këngën “Back to you”. Hërën e fundit që ata janë fotografuar ka qënë ne Las Vegas pas një performace live. Është vënë re nje afrim midis të dyve dhe mediat rozë kanë aluduar për dicka më shumë se sa vëtëm miqësi.

Këngetari qe për momentin është në një marëdhënie me Eleanor Calder duket shumë I dashur me Bebe Rexhen dhe shpresojmë që kjo mos të ndikojë në marrëdhënien e tij me të dashurën aktuale.