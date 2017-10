Gjykata e Gjirokastrës ka vendosur te lere ne masën e sigurisë arrest me burg vrasësin e çiftit Kosta. Togat e zeza kane caktuar masën e sigurisë per Aspotol Kosten, i cili qëlloi per vdekje me arme zjarri djalin e xhaxhait dhe bashkëshorten e tij.

Ngjarja e rende ndodhi ne banesën e Aleko dhe Aferdia Kosta. Pasi kreu krimin e rende, autori tentoi vetëvrasjen, duke mbetur i plagosur, por aktualisht është jashtë rrezikut per jetën. Ngjarja kishte si motiv konfliktin per nje mur qe ndante oborrin e shtëpive te dy kushërinjve.