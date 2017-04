Këngëtarja Afërdita Dreshaj nuk është edhe aq aktive në muzikë, por kjo nuk do të thotë se nuk është në qendër të vëmendjes. Ajo është shpërngulur në SHBA, ku bashkëjeton me të fejuarin e saj, hokeistin çek, Jakub Kindl. Afërdita ka një jetë të lumtur, të cilën nuk heziton që ta ndajë herë pas here me fansat, përmes postimeve në rrjetet sociale.

Së fundmi, ajo ka publikuar një fotografi në Instagram Story, ku shfaqet pranë të dashurit të saj, teksa të dy së bashku kryejnë një trajtim pedikyri. Nuk është çudi që dhe meshkujt bëjnë të tilla trajtime, aq më tepër kur e ke të dashurën modele. E duket se dhe Jakub është “infektuar” paksa nga e dashura e tij.

Aktualisht çifti ndodhen në Miami, ku janë duke shijuar disa ditë të mira pushimi, nën shoqërinë e njëri-tjetrit.