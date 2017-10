Lideri i opozitës Lulzim Basha ka mbrojtur kërkesën e Prokurorisë për arrestimin e Tahirit, duke listuar te gjitha faktet qe e mbështesin ketë kërkese. Ne një deklarate per mediat, Basha theksoi se prove është përdorimi i makinës se Habilaj nga Tahiri, e prove janë edhe plantacionet e drogës qe mbroheshin nga police.

Sipas Bashes, kryeministrit Rama nuk do qe Tahiri te arrestohet e t’i kontrollohet shtëpia per nje arsye te thjeshte.

“As krimi, as trafiku i drogës, as përfshirja në to dhe as ndarja e pushtetit me kupolën mafioze, nuk mund të bëheshin e nuk janë bërë, pa dijeninë, bekimin, lejen dhe mbrojtjen e Ramës. Kjo dhe vetëm kjo është arsyeja se pse, në vend që t’i hapin rrugën drejtësisë, Edi Rama po mbron Tahirin me imunitetin parlamentar dhe po i bën gjyqin prokurorisë dhe drejtësisë.”