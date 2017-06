Pas gati një dekade, besimtaret myslimane rikthehen ne sheshin “Skenderbej” për faljen e Bajramit. Me përfundimin e projektit te qendrës, sheshi kthehet ne funksion edhe te besimtareve për dite festash dhe ritesh fetare. Mëngjesin e 25 qershorit nis falja e Bajramit te madh. Imami i Tiranës Ylli Gurra, tregon se i gjithë sheshi do te jete per besimtaret.

Kryebashkiaku Erion Veliaj deklaroi se bashkia ka vene ne dispozicion te gjitha mjetet per mbarëvajtjen e riteve te festes. Ndërsa parkimi i qendrës dhe ai i Bulevardit te ri do te jene falas per besimtaret gjate orëve te faljes. Festa e Barjamit te Madh qe përkon dhe me ditën e zgjedhjeve, vjen pas 30 ditësh agjërim.