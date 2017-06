Menduam se kjo ditë nuk do të vinte kurrë. Rihanna më në fund po e harron lidhjen e saj me Chris Brown. Ky lajm vjen 8 vite pas ndarjes së bujshme të çiftit, por hej, më mire vonë se kurrë.

Një burim thotë: “Rihanna thuajse nuk flet fare me Chris. Ai vazhdon t’i dërgojë mesazhe por ajo po bën të pamundurën për t’i injoruar ato.”

Por kjo s’do të thotë se bukuroshja nga Barbadosi po shoqërohet me dikë tjetër. Burimi vijon: “ Ajo po e shijon të qenurit e re, e lirë dhe single dhe nuk ndjen se i duhet një mashkull në jetën e saj tani për tani.”

Te gjithe e kuptojme kete deshire te saj sidomos pas publikimit te dokumentarit te Chris. Ne Welcome To My Life, kengetari pranon se donte te martohej me Ririn ne 2009, si dhe zbulon detaje ne lidhje me sherrin qe solli ndarjen e tyre.

Duke qene se Rihana nga ana e saj nuk do te donte kurre ti rikthehej asaj ngjarje te tmerrshme, as nuk do ta shohe me sy Brown keto kohe.