Dy te rinj kane rene ne pranga te policisë se Tiranës, pasi konsiderohen si me rrezikshmëri te larte per shoqërinë. Jurgen Muho 24 vjeç, si dhe Eraldo Kataroshi 19 vjeç, u arrestuan nga uniformat blu, pasi ne makinën tyre u gjenden 3 mina te pajisura me telekomande.

Shërbimet e policisë se komisariatit numër 6, kishin siguruar informacionin se dy shtetasit bashkëpunonin se bashku per veprime te rrezikshme. Pas nje hetimi te thelluar, policia u vu ne ndjeke te tyre duke kryer arrestimin dhe sekuestrimin ne flagrance te municioneve si dhe makinës tip “volksvagen”.