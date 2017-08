Lideri i opozitës Lulzim Basha ka reaguar ne rrjetet sociale per deklaratat e kryeministrit Edi Rama ne lidhje me azilkërkuesit.

Sipas Bashes, shqiptaret largohen nga vendi per shkak te varfërisë dhe per te shpëtuar nga droga e krimi. “Rama vetë nuk është komentator, ai është në fakt përgjegjësi kryesor për eksodin masiv te shqiptarëve, për krimin e veshur me pushtet dhe për Shqipërinë e mbushur me drogë;” shkruan lideri i opozitës Basha.